7am-
HANGING BY A MOMENT LIFEHOUSE
FOR THE FIRST TIME THE SCRIPT
LITTLE TALKS OF MONSTERS & MEN
TOO GOOD AT GOODBYES SAM SMITH
GIRLS CHASE BOYS INGRID MICHAELSON
LET IT GO JAMES BAY
SLOW HANDS NIALL HORAN
EVERYDAY IS A
WINDING ROAD SHERYL CROW
WE FOUND LOVE MAT KEARNEY
HEARTS ON FIRE GAVIN JAMES
SMOOTH ROB THOMAS
WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS
8 am-
WE DON’T TALK ANYMORE CHARLIE PUTH
DON’T WANNA KNOW MAROON 5
NO ROOTS ALICE MERTON
A SKY FULL OF STARS COLDPLAY
LET HER CRY HOOTIE & THE BLOWFISH
I WILL WAIT MUMFORD & SONS
CHANDELIER SIA
RENEGADES X AMBASSADORS
RIPTIDE VANCE JOY
CRASH INTO ME DAVE MATTHEWS
& TIM REYNOLDS
WHAT ABOUT US PINK
DEMONS IMAGINE DRAGONS
9am-
PIECE BY PIECE KELLY CLARKSON
THE REASON HOOBASTANK
FREE FALLIN’ JOHN MAYER
NAKED JAMES ARTHUR
SHUT UP AND DANCE WALK THE MOON
DROPS OF JUPITER TRAIN
TAKE ME TO CHURCH HOZIER
WHEREVER YOU WILL GO THE CALLING
PERFECT ED SHEERAN
WHEN WE WERE YOUNG ADELE
ATTENTION CHARLIE PUTH
SLIDE GOO GOO DOLLS