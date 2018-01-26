LET'S GO EAGLES! | WIN YOUR WAY TO TAYLOR SWIFT'S EXTRA PHILLY SHOWWIN YOUR WAY TO TRAIN @ HOAGIE NATION FEST!LISTEN LIVE |
(Ben Pruchnie/Getty Images)

7am-

COME ON GET HIGHER MATT NATHANSON
MERCY SHAWN MENDES
WHAT ABOUT US PINK
YOU’RE BEAUTIFUL JAMES BLUNT
UNSTEADY X AMBASSADORS
THANK YOU ALANIS MORISSETTE
FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN
LOVE SONG SARA BAREILLES
THE FRESHMEN THE VERVE PIPE
PALACE SAM SMITH
COUNTING STARS ONE REPUBLIC
YOU BELONG WITH ME TAYLOR SWIFT

 

8am-

SHAPE OF YOU ED SHEERAN
NOT OVER YOU GAVIN DeGRAW
BLACK HORSE
& CHERRY TREE KT TUNSTALL
HEARTS ON FIRE GAVIN JAMES
WAKE ME UP ALOE BLACC
PUMPED UP KICKS FOSTER THE PEOPLE
THE OLD APARTMENT BARENAKED LADIES
WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS
TOO MUCH TO ASK NIALL HORAN
CARRY ON FUN.
HEY, SOUL SISTER TRAIN
BECAUSE THE NIGHT 10,000 MANIACS

 

9am-

THAT’S WHAT I LIKE BRUNO MARS
ANTS MARCHING DAVE MATTHEWS
& TIM REYNOLDS
SHE WILL BE LOVED MAROON 5
NO ROOTS ALICE MERTON
LOOK AFTER YOU THE FRAY
I’M ON FIRE JOHN MAYER
THUNDER IMAGINE DRAGONS
DON’T ED SHEERAN
I’M YOURS JASON MRAZ
7 YEARS LUKAS GRAHAM
CLOCKS COLDPLAY
GOOD TIMES ALL TIME LOW

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