7am-
BELIEVER IMAGINE DRAGONS
THE REASON HOOBASTANK
COLLIDE HOWIE DAY
A THOUSAND YEARS CHRISTINA PERRI
ATTENTION CHARLIE PUTH
IRIS GOO GOO DOLLS
THAT’S WHAT I LIKE BRUNO MARS
WHAT ABOUT US PINK
DAUGHTERS JOHN MAYER
BUDAPEST GEORGE EZRA
MR. KNOW IT ALL KELLY CLARKSON
MR. JONES COUNTING CROWS
8am-
COUNTING BLUE CARS DISHWALLA
MILES PHILLIP PHILLIPS
CLOSER CONOR MAYNARD
LIFE AFTER YOU DAUGHTRY
HOLD BACK THE RIVER JAMES BAY
PUSH MATCHBOX 20
LITTLE LION MAN MUMFORD & SONS
SEND MY LOVE (TO YOUR
NEW LOVER) ADELE
HEARTS ON FIRE GAVIN JAMES
WE DON’T TALK ANYMORE CHAARLIE PUTH
POMPEII BASTILLE
9am-
WONDER NATALIE MERCHANT
FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN
TOO MUCH TO ASK NIALL HORAN
NO ROOTS ALICE MERTON
CASTLE ON THE HILL ED SHEERAN
LATCH SAM SMITH
OVER MY HEAD THE FRAY
THUNDER IMAGINE DRAGONS
SOAK UP THE SUN SHERYL CROW
AHEAD OF MYSELF X AMBASSADORS
MEET VIRGINIA TRAIN
LONELY NO MORE ROB THOMAS